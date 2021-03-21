شكرا لبحثكم عن خبر لحج : منظمة أرضية مشتركة تبدأ العمل بالدورة التدريبية الثالثة ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

تستمر منظمة البحث عن أرضية مشتركة في تنفيذ الدورات التدريبية ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي .

حيث انطلقت صباح اليوم الأحد الدورة التدريبية لتدريب الجمعيات النسوية على الأمور المالية والتدقيق بمحافظة لحج والتي ستستمر لمدة ثلاث أيام متتالية بمشاركة عدد من ممثلي جمعيات ومؤسسات منظمات المجتمع المدني في مديرية الحوطة .

المدربة والإستشارية امنه القادري أوضحت بأن المشاركون سيتعرفون خلال فترة الدورة على ماهي الجمعيات الغير الربحية التي تحتاج للتعامل الخارجي لفهم الجوانب المالية مثل المفاهيم الأساسية للإدارة المالية واهم الدعائم لها وأدواتها المستخدمة فيها .

كما أشارت بأنه سيتم التطرق إلى كيفية تقدير الاتفاقات المالية أثناء القيام بالمشاريع وإدارة الحسابات وإعداد دليل للحسابات والجوانب المالية للموازنة بالإضافة إلى كيفية المتابعة والتدقيق والرقابة واهم الادوات المتبعة فيها .

كما ستشهد الدورة مجموعات عمل وأنشطة للجمعيات النسوية المشاركة .

هذا ولقد نفذت وبوقت سابق خلال شهر مارس الجاري دورتين تدريبيتين الأولى كان بعنوان " تدريب الجمعيات النسوية على بناء السلام والتدريب على تحليل النزاعات وحلها في محافظة لحج والتي استمرت لمدة ٨ أيام كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى حول الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي استمرت لمدة يومين .

نشير إلى أن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة يهدف إلى رفع قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء كما يهدف المشروع لتعزيز المشاركة والتعاون بين الجمعيات النسوية الشعبية لتخفيف معدل قبول العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يستهدف البرنامج ثلاث محافظات " لحج وإب وحضرموت " وسيستمر لمدة ثلاث اعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م .