معين عبدالملك يصل الرياض لمقابلة هادي ومسؤولين سعوديين

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة السعودية الرياض
عدن ـ خاص:
وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة، في مستهل زيارة يجري خلالها عدد من اللقاءات .
وسيطلع رئيس الوزراء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقييم ما تم انجازه، وما تبذله الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والصعوبات القائمة امامها والمقترحات والدعم المطلوب لتجاوزها.
ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزير المالية سالم بن بريك، عدد من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للايفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
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