شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي محافظ الحديدة في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، عزاه فيها في وفاة شقيقه محمد طاهر.



وإشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والاجتماعية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين. معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.