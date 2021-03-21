شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي محافظ الحديدة بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، عزاه فيها في وفاة شقيقه محمد طاهر.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته..لافتاً الى ادواره الوطنية والاجتماعية واصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.