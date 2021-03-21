تنظيم دورة التمكين السياسي والاقتصادي للنساء بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالتمكين السياسي والاقتصادي للنساء تحت شعار (من اجل الدفاع عن حقوق النساء وابراز دورهن) والتي نظمها تكتل 8 مارس من أجل النساء.



وتناقش الدورة على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن منظمات نسوية وناشطات المجتمع المدني، التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وتكريس المشاركة الكاملة لنساء اليمن في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تعانيه المرأة من الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت عضو الائتلاف اليمني للنساء المستقلات المستشارة والمدربة هناء محمد، الى اهمية حشد جميع منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية من اجل الدفاع عن حقوق المرأة وإبرازها في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها أوضحت عضو المجلس المحلي لمديرية المنصورة تحية حسين، ان الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تمكين المرأة في المجال السياسي والاقتصادي من اجل الدفاع عن حقوق وكيان المرأة.