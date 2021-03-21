شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يصل إلى العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة المؤقتة عدن ، في مستهل زيارة يجري خلالها عدد من اللقاءات .



وسيطلع رئيس الوزراء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقييم ما تم انجازه، وما تبذله الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والصعوبات القائمة امامها والمقترحات والدعم المطلوب لتجاوزها.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزير المالية سالم بن بريك، عدد من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للايفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.