شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التعليم العالي تدين قصف المليشيات لكلية الآداب في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني، قصف مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف، اليوم، كلية الآداب بجامعة تعز.



وأكدت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، أن هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد مدني وإصابة ٥ آخرين تضاف إلى سجل المليشيات الإنقلابية في استهداف المؤسسات التعليمية ومراكز التنوير والمعرفة في المجتمع، كعادتها في محاربة واستهداف كل ما من شأنه إفشال مخططها التجهيلي والظلامي.

ودعت الوزارة، كافة المنظمات الدولية المعنية بالأمر إلى إدانة الجريمة، والضغط على المليشيا لإيقاف استهداف المؤسسات التعليمية والاعيان المدنية التزاما بقواعد الإشتباك المنصوص عليها بحسب القانون الدولي الإنساني.