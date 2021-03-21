في أعلى حصيلة يومية.. 14 حالة وفاة و140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة و140 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الموجة الثانية من الجائحة.



وقالت اللجنة التابعة لوزارة الصحة عبر "تويتر"، إنها "سجلت 7 وفيات في حضرموت وثلاث في تعز وحالتين بالمهرة وحالة واحدة في عدن ومثلها بشبوة".



واضافت، أنها سجلت 76 حالة إصابة جديدة في حضرموت و34 في عدن و14 بالمهرة، و12 بتعز وحالتين في لحج ومثلها في مأرب، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات شفاء في حضرموت.



وأوضحت أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (3418) منها (751) وفاة و(1534) تعاف.



وكان وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد حذر قبل أيام من زيادة مقلقة في عدد حالات الإصابة بكورونا، داعيا في ذات الوقت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية.





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