الحديدة.. محتجون ينددون بصمت البعثة الأممية على جرائم الحوثيين

ندد أبناء مدينة حيس (جنوب الحديدة)، اليوم الأحد، بالصمت الأممي على جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المدينة.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لأهالي المدينة نفذوها اليوم وشارك فيها عدد من المسؤولين المحليين بينهم عضو مجلس النواب عن المديرية نصر زيد محي الدين.



وتشهد مدينة حيس الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي، قصفاً حوثياً بصورة شبه يومية يستهدف الأحياء السكنية، راح ضحيته المئات بين قتلى وجرحى خلال السنوات الماضية.



ورفع المحتجون هتافات ولافتات تدين جرائم مليشيات الحوثي وماسموه التواطؤ الأممي تجاه تلك الجرائم.



وحمّل المحتجون بعثة الأمم المتحدة في الحديدة مسؤولية الجرائم التي تطالهم من مليشيات الحوثي باعتبارهم الجهة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق السويد، منددين بموقفهم المتخاذل والمتواطئ مع الحوثيين، حد وصفهم.



وأمس السبت، توفت امرأة متأثرة بجراحها جراء قصف حوثهم استهدف منزلهم في مدينة حيس، الأربعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة 6 من أسرة واحدة.

