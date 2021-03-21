مليشيات الحوثي تشدد حصار تعز بإغلاق خط الأقروض أمام المسافرين

أغلقت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، خط الأقروض الرابط بين مدينة تعز ومناطق سيطرة المليشيا شرق وشمال المدينة(جنوب غرب اليمن).



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان إشراق المقطري، في تويتر، إن المليشيا الحوثية، أغلقت ظهر السبت، كافة المداخل الاحتياطية (الفرعية) التي استحدثها الناس تخفيفاً للحصار.



وأوضحت أن الحوثيين أغلقوا المداخل الفرعية التي تربط بين تعز المدينة والحوبان عبر سامع والأقروض.



وأضافت أن هذا الإجراء الحوثي يأتي "ضمن مسلسل جديد من مسلسلات الحصار المضاعفة على تعز من قبل جماعة الحوثي المتمركزة بجبال ومداخل الحوبان من المديريات المرتبطة بها".



وتأتي عملية الإغلاق هذه ضمن مسلسل الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيات الانقلابية على المدينة منذ ست سنوات.



وتزامنت عملية الإغلاق مع عملية عسكرية لقوات الجيش في جبهة الشقب والأقروض جنوبي شرق تعز.



وفي وقت سابق قال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العميد عبد الباسط البحر في تصريح لقناة "الجزيرة" إن مليشيا الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.



وأضاف أن قوات الجيش تسعى لكسر حصار تعز.

