شكرا لبحثكم عن خبر بالارقام : تزايد مخيف في حالات كورونا يمنيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سجلت لجنة مكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، أعلى حصيلة بعدد 140 حالة إصابة جديدة في 6 محافظات.

وقالت اللجنة في بيان لها قبل قليل أن تلك الحصيلة توزعت بـ 76 حالة في حضرموت، و34 بالعاصمة عدن، و14 في محافظة المهرة، و12 حالة بتعز، و4 حالات في لحج ومأرب.

وأعلنت اللجنة، تسجيل 14 حالة وفاة، منها 7 حالات في حضرموت، و3 حالات بتعز، و4 حالات بالمهرة وعدن وشبوة، إلى جانب 4 حالات شفاء من حضرموت.

وبينت أن إجمالي الحالات المؤكدة (3418) منها (751) وفاة و(1534) تعافي.