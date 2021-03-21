شكرا لبحثكم عن خبر بالتعاون مع وزارة الزراعة.. الفاو تقيم دورة تدريبية في مراقبة جودة البذور بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - فواز الحنشي

بدأت اليوم بالعاصمة عدن دورة تدريبية في مجال مراقبة جودة البذور للفنيين من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور حسين جادين، بتمويل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى تعريف 10 فنيين زراعيين من محافظات (حضرموت، لحج، أبين)، بطرق وأساليب مراقبة جودة البذور، ضمن مشروع الدعم الفني لتعزيز إنتاج البذور المحسنة.

وفي افتتاح الدورة أشار وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية م. علي جنيد، إلى أهمية هذه الدورات لتعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في المجال الزرعي واختيار البذور المحسنة ذات الجودة العالية بما يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل.

وحث جنيد الفنيين الزراعيين والمرشدين على الاستفادة القصوى من برنامج الدورة وعكسه في الواقع العملي من خلال تطبيق التقنيات البحثية الإنتاجية في إنتاج المحاصيل.

حضر الافتتاح المنسق لدى منظمة الفاو المهندس حسن خميس درباس، ومدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور المهندس أحمد الحروري، ومدير عام الإرشاد الزراعي بعدن مختار عبود.