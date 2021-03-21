شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. رئيس الحكومة يغادر عدن بصورة مفاجئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء يغادر عدن في مهمة عمل تستمر أيام غادر عصر اليوم الاحد دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك العاصمة المؤقتة عدن باتجاه العاصمة السعودية الرياض. وغادر عبدالملك برفقة وزير المالية د. سالم بن بريك. ومن المتوقع ان تستمر هذه الزيارة عدة ايام. وقال مصدر حكومي ان دولة رئيس الوزراء سيعقد عدد من اللقاءات الهامة في الرياض.

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