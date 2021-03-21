نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، لمتابعة سير العمليات القتالية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش في جبهات القتال بمحافظة حجة.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال والانجازات الميدانية .. مشيداً بالروح المعنوية العالية والانضباط العسكري الذي يتحلى به المقاتلون الأبطال والبطولات والتضحيات العظيمة التي سطروها لمقارعة الانقلاب الكهنوتي الإيراني.

وجدد نائب رئيس الجمهورية شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية.

من جانبه أشار قائد المنطقة العسكرية الخامسة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمنطقة، مؤكداً على العزيمة والإصرار العالي للأبطال المرابطين في جبهات العزة والشرف بما من شأنه رفع المعاناة عن اليمنيين وإنهاء الانقلاب الحوثي.