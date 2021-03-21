مكتب صناعة عدن يصدر تعميماً بسعر اسطوانة الغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً بتحديد سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين، بناءا على رسالة من الشركة اليمنية للغاز.



وبموجب التعميم الصادر من مدير مكتب الصناعة في عدن المهندس محمد عبادي إلى مدراء عموم مديريات محافظة عدن ومدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة بعدن، فانه يتم بيع اسطوانة الغاز المنزلي من المحطة للوكيل بسعر (٣٣٥٠) ريالا، وهامش ربح الوكيل الموزع (٣٠٠) ريال، ليصبح سعر بيع الاسطوانة للمواطنين بمبلغ وقدره (٣٦٥٠).

وشدد التعميم على الالتزام بالبيع بالتسعيرة المحددة، ومن يخالف ذلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية وسيعرض نفسه للمساءلة وسحب ترخيص الوكالة ..مهيبا بجميع المواطنين التواصل والإبلاغ عن أي مخالفة على الأرقام التالية: عمليات مكتب الصناعة والتجارة 774502434 - عمليات مكتب محافظة عدن 739112569.