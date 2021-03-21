بحيبح يبحث مع مديرة منظمة هاندي كاب تدخلات المنظمة بقطاع الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القُطري لمنظمة هاندي كاب في اليمن كارولين دوبر، تدخلات المنظمة في عدد من المجالات الصحية.



وتعرف الوزير بحيبح من مديرة المنظمة على تدخلات المنظمة التي تشمل إعادة تأهيل المعاقين في مراكز الأطراف والعلاج الطبيعي من ذوي الإعاقات المؤقتة والدائمة وطرق إدماجهم في المجتمع من خلال العمل في العلاج الطبيعي والدعم النفسي والأجهزة التعويضية، وتدخلات المنظمة في مشروعين الأول بمستشفى ابن خلدون في محافظة لحج والآخر بمجال المياه في محافظة تعز، بدعم من الاتحاد الأوروبي والخارجية الألمانية.

وأشاد بحيبح، بالدور الإنساني للمنظمة .. داعيا إياها إلى مضاعفة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في الوضع الراهن للبلاد والمعاناة التي خلفتها الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية وتسببت بإعاقات للمدنيين بينهم أطفال ونساء .. مؤكدا ضرورة إيلاء جوانب الدعم النفسي الأهمية القصوى للإسهام في رفع الأثر النفسي الذي تركته الحرب في نفوس المواطنين لاسيّما الأطفال.