شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر منطقة الاحكوم بشكل كامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم، منطقة الاحكوم بشكل كامل إثر السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الاحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد ابو ايوب والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة".

واضاف المصدر" أن مليشيا الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات"..مشيراً الى ان عملية التحرير تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً الى الراهدة في محافظة تعز.