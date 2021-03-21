شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الكهرباء تنعي وفاة مستشارها حسين درجان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بالوزير الدكتور أنور كلشات، وفاة مستشار وزير الكهرباء، عضو اللجنة الإشرافية العليا لمشروع ربط كهرباء مأرب الشيخ حسين درجان.



وقالت الوزارة في بيان النعي: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حسين درجان مستشار وزير الكهرباء والطاقة وعضو اللجنة الإشرافية العليا لمشروع ربط كهرباء مأرب، وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي القلبية لأنفسنا ولأولاده وإخوانه وجميع زملائه وأهله ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.