رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة مستشار وزير الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ حسين علي درجان مستشار وزير الكهرباء والطاقة عضو اللجنة الاشرافية العليا لمشروع ربط كهرباء مأرب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وأحد وجهاء مديرية حريب بمحافظة مأرب بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وإشاد الدكتور بن دغر في البرقية التي بعثها الى الشيخ احمد علي درجان ونجل الفقيد علي حسين علي درجان وأخوانه وكافة ال بلال عامة، بمناقب الفقيد الوطنية والعملية التي بذلها وقدمها خلال مشوار حياته الحافلة بالإيثار والتضحية والعطاء والانجاز في خدمة وطنه ومجتمعه.

وعبر الدكتور بن دغر عن خالص التعازي وصادق المواساة الى أبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.