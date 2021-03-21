وزير الصحة يبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين الجوانب الصحية للاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لينكر الينكيه، عددا من المواضيع المتصلة بالجوانب الصحية للاجئين.



وتطرق اللقاء إلى ملف العودة الطوعية للاجئين في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) مع الإلتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، كما جرى استعراض خطط المفوضية السامية لتنفيذ مشروع العودة الطوعية للاجئين من بلادنا إلى بلدانهم والذي توقف بسبب جائحة كورونا بعد أن تم الترحيل الطوعي لحوالي ٥٤٠٠ لاجئ صومالي.

وأكد الوزير بحيبح، أن اللاجئين من القرن الأفريقي يحظون باهتمام حكومي وشعبي كبير من فترة طويلة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها بلادنا، وأنهم محل ترحاب الروابط التاريخية والهجرات المتبادلة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم اللازم في الجوانب الصحية لإنجاح عودة اللاجئين إلى بلدانهم بيسر وبسهولة.. موجها المختبر المركزي بتنسيق عمل فحص الpcr للاجئين الذي ينوون مغادرة البلاد طوعيا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط، والدكتور حسين الاعوش الوكيل المساعد لقطاع الطب العلاجي، ومن جانب المفوضية السامية الدكتور يويزا تشيبيلا مسؤول صحة اللاجئين في شرق أفريقيا وعدد من المختصين.