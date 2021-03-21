أبناء شبوة يقدمون قافلة غذائية متنوعة لدعم صمود الجيش في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلی مدينة مأرب، اليوم، قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء محافظة شبوة لدعم صمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب .



وقال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري" أن القوافل الشعبية التي وصلت إلى مدينة مأرب خلال الأيام الماضية من عدة محافظات، دليل علی وعي أبناء الشعب اليمني بخطورة المشروع الحوثي العنصري ورفضهم لانقلابه الدموي، ويؤكد التفاف اليمنيين خلف جيشهم الوطني، ويعبر عن موقفهم الداعم والمساند للجيش في معركته الوطنية ضد المليشيات الانقلابية التابعة لإيران"..مشيداً بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة شبوة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة ومختلف مراحل النضال الوطني .

وجدد الباكري، شكر أبناء محافظة مأرب لإخوانهم أبناء محافظة شبوة على موقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء قبائل مأرب وكل أحرار اليمن، الذين يخوضون ملاحم بطولية لدحر عدوان المليشيات الانقلابية على محافظة مأرب وكسر شوكتها وإفشال مخططات إيران التوسعية في اليمن والمنطقة.

من جهته أوضح وكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروق، أن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في أطراف محافظة مأرب هي معركة كل أبناء اليمن الرافضين للانقلاب الحوثي الفاشي والمقاومين للأطماع الإيرانية وأحلامها التوسعية والمتمسكين بالثورة والجمهورية واليمن الاتحادي الجديد.

واكد لمروق، أن أبناء محافظة شبوة ومعهم كل أحرار اليمن يقفون اليوم مع مأرب ويسندونها ويدعمونها بكل مقومات الصمود في وجه هذه المليشيات الباغية وسيسيرون مزيدا من هذه القوافل وسيرفدون الجبهات بالرجال وبالعتاد دعماً للأبطال المرابطين في مواقع البطولة والشرف.