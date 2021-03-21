‏الارياني يدين جريمة قصف مليشيا الحوثي لكلية الآداب بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر باشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي شرق مدينة تعز بقذيفة هاون، والذي اسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، والحاق اضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الاعتداء الارهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه مليشيات الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بهدف الانتقام لمحافظة تعز، التي يتعرض أبنائها الصامدين لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه المليشيا منذ ستة اعوام في ظل صمت دولي مخزي‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب..داعيا الى تقديم المسئولين عن تلك الجرائم من قيادات مليشيا الحوثي لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".