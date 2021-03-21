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هادي يعزي في وفاة المناضل صالح عبدالله شيخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى العميد الخضر صالح واخوانه عزاهم فيها في وفاة والدهم الفقيد المناضل صالح عبدالله شيخ الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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