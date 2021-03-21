شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل صالح عبدالله شيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى العميد الخضر صالح واخوانه عزاهم فيها في وفاة والدهم الفقيد المناضل صالح عبدالله شيخ الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.