شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع هامة في الكسارة والمشجح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح بمحافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنته، على مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة ايرانيا.



واوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً هجوماً قوياً على مواقع المليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الارواح والمعدات.. مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش.

واشاد المصدر، بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني..مؤكداً أن طيران التحالف العربي تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الايرانية في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مارب .