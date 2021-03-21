شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1,679 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس زرعتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" 1,679 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في عدد من المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها تنوعت بين لغمين مضادين للأفراد، و246 لغماً مضاداً للدبابات، و1.429 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 225.509 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المحافظات.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.