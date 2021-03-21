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التوقيع على إتفاقية إنشاء سد العين في مديرية غيل بن يمين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

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وقع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي، اليوم، مع شركة الركائز، اتفاقية مشروع انشاء سد العين بمديرية غيل بن يمين.

 

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الشركة مديرها العام المهندس سعيد الشوق على انجاز المشروع خلال ستة اشهر .

 

وعقب التوقيع، أكد وكيل اول المحافظة، على أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في حجر مياه السيول المتدفقة في معظم الأودية بالمنطقة ويستفيد منه أعداد كثيرة من أبناء البدو الرحل في منطقة العين والمناطق المجاورة لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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