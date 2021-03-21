محافظ تعز يدشن الامتحانات النهائية في مدارس المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الاحد، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد، بدء الامتحانات النهائية في جميع مدارس المحافظة.



وخلال زيارته لعدد من المدارس، أطلع المحافظ على سير أداء الامتحانات النهائية لجميع المراحل التعليمية..مشيداً بالاجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب والطالبات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ شمسان، اهتمام السلطة المحلية بالعملية التعليمية وتذليل كل الصعوبات التي تشكل عائقا أمام حصول أبنائنا الطلاب والطالبات على التعليم المتميز وتحقيق نتائج متقدمة والمنافسة في قائمة الاوائل على مستوى الجمهورية.

من جهته قال مدير مكتب التربية والتعليم "تم اليوم تدشين الامتحانات في 682 مدرسة حكومية وأهلية بالمحافظة بإجمالي عدد طلاب يبلغ 582 الف طالب وطالبة".