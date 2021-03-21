وزير التربية يشيد بجهود جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، بجهود جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مكافحة الجهل باعتباره قضية وطنية ومسؤولية مجتمعية.



وشدد الوزير العكبري خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ادارة جهاز محو الامية، على العمل الجماعي في مواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تعترض سير عمل الجهاز، والعمل وفق خطط مدروسة بصورة واضحة وشفافة، والارتقاء بأداء الجهاز وتطويره مع العمل على إيجاد معالجات تسهم في حل المشكلات السابقة سواء على صعيد عقود المعلمين وحقوقهم أو غيرها من القضايا.

وناقش الوزير خلال اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تواجه جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، وخططه وبرامجه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه تطرق رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار محمد الحاج، إلى شرح مفصل حول عمل الجهاز وأنشطته..مستعرضا أبرز المشاكل والاحتياجات التي يفتقر لها جهاز محو الأمية.