شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يوجه باجراءات للجهات المعنية للوقاية من تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بعدد من الاجراءات الواجب اتخاذها ضد تفشي وباء كورونا على مستوى جميع الجهات بالمحافظة، وذلك بناء على مخرجات الموسع المنعقد بالمكلا يوم الخميس 18 مارس 2021م، لمناقشة الوضع الوبائي بالمحافظة، ونتائج تقرير مكتب الصحة العامة والسكان بالساحل حول الموجة الثانية لفيروس كوفيد ١٩ المستجد.

