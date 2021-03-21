شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يرحب بافتتاح مكتب للمجلس الثقافي البريطاني بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير المجلس الثقافي البريطاني باليمن رويدا الخليدي، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف.



واستمع المحافظ البحسني من مديرة المجلس إلى إجراءات افتتاح مكتب المجلس الجديد في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في خطوة لتعزيز العلاقات الثقافية والوصول إلى شرائح أوسع ومؤسسات جديدة بهدف تحسين مهارات الشباب، خاصة فئة الطلاب من خلال تزويدهم بفرص تعليم اللغة الانجليزية وبناء القدرات في مجالات المهارات وتمكين منظمات المجتمع المدني والاهتمام بالفنون والثقافة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التفاهم والتعاون بين بلادنا والمملكة المتحدة، ويعد مكتب المكلا المكتب الثاني على مستوى اليمن.

واعرب محافظ حضرموت عن ترحيبه بافتتاح المجلس الثقافي البريطاني في مدينة المكلا، مشيداً بهذه الخطوة في تعزيز التعاون بين بلادنا والمملكة المتحدة، ودعم فئات الشباب والمرأة ومجالات الثقافة والفنون، مرحباً بخلق شراكات مع المجلس لتنفيذ برامج هادفة تخدم هذه الفئات والقطاعات في حضرموت والمحافظات الشرقية، مؤكداً دعم ومساندة السلطة المحلية لإنجاح مهام وبرامج المجلس في المحافظة