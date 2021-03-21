محافظ حضرموت يطلع على تقرير لجنة دراسة معالجات ارتفاع النقل على الطلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على تقرير لجنة دراسة ووضع المعالجات لتأثير ارتفاع تعرفة النقل على الطلاب المنقولين، برئاسة المستشار القانوني لمحافظ حضرموت المحامي نجيب سعيد خنبش.



واستمع المحافظ البحسني إلى تقرير اللجنة التي وجه بتشكيلها بالقرار رقم "60" لسنة 2021م، والتي ضمت في عضويتها المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.

وتضمن التقرير اعطاء لمحة عامة حول المشكلة وأسبابها جراء عدم استقرار العملة وزيادة سعر المشتقات النفطية التي انعكست على جميع جوانب الحياة المعيشية للمواطنين، وعلى تعرفة المواصلات للمواطنين والطلاب، واستعرضت اللجنة في تقريرها عدداً من التوصيات للمساهمة في التخفيف عن طلاب التعليم الجامعي والعام والتعليم الفني، وعلى الصعيد المستقبلي من خلال تطور وانتشال وضع المؤسسة المحلية للنقل البري، ومعالجات مستقبلية تخدم قطاع النقل العام.

وأعرب المحافظ البحسني عن شكره لجهود رئيس وأعضاء اللجنة، وما خلصت إليه من توصيات للمساهمة في إيجاد حلول عملية للتخفيف عن الطلاب وتطوير قطاع النقل العام، مؤكداً أن السلطة المحلية برغم الظروف الحالية الصعبة ستسهم في دعم مواصلة الطلاب لتعليمهم، وستشرك في ذلك القطاع الخاص، وستقف بمسؤولية أمام التقرير المقدم من اللجنة واتخاذ إجراءات عملية لما ورد في التقرير نهاية هذا الأسبوع