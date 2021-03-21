شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة البادية توزع كسوة الأيتام في حضرموت ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الانسانية،اليوم، 963 كسوة على الأيتام من أبناء محافظتي حضرموت ومأرب ضمن مشروع كسوة الأيتام الممول من منظمة( IHH)التركية.



واوضح مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة مجدي باشعيوث، لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) ان المؤسسة قامت بتوزيع 263 كسوة على الأيتام في مديريات وادي حضرموت ، فيما تم توزيع 700 كسوة على الأيتام من أبناء النازحين في محافظة مأرب.