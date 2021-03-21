شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن وفاة الوزير الحوثي زكريا الشامي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقلت حسابات ووسائل إعلام موالية للحوثيين، نبأ وفاة وزير النقل في حكومة ميليشيا الحوثي، ورئيس هيئة الأركان السابق في الجماعة، اللواء زكريا الشامي، نجل أحد أهم القيادات الحوثية يحيى الشامي، الذي يوصف بأنه القائد العسكري الفعلي للميليشيات المدعومة من إيران.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحوثية، أي تفاصيل بشأن ظروف وملابسات وفاة اللواء زكريا الشامي، وسط تضارب في الروايات؛ حيث أشارت بعض المصادر، إنه تُوفي جراء الإصابة بكورونا.

بينما ذهب بعض النشطاء اليمنيين، إلى اعتبار وفاته جزءًا من التصفيات الداخلية بين الحوثيين، وهو ما لم يتسنّ على الفور، التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

وكتب الصحفيّ اليمني سام الغباري: ”هل يثأر يحيى الشامي لمقتل أبنه زكريا على أيدي الخوثيين؟ المعلومات تؤكد، أن صراع النفوذ بين ما يُسمى ”هواشم المنطقة الوسطى“ بزعامة يحيى الشامي، و ”هواشم صعدة وهم جناح إيرلو“، تطوّر اليوم بتصفية ”زكريا“ لن يسكت ”يحيى الشامي“ وهذا الوقت المناسب الذي يثبت فيه الهواشم، أنهم يرفضون #الحوثي”.

في المقابلة، أشارت حسابات موالية للحوثيين، إلى أن الشامي تُوفي بعد صراع مع المرض.

وحلّ اللواء زكريا الشامي في المرتبة الرابعة، بقائمة تضمّ 40 اسمًا، من المطلوبين للتحالف العربي.

وخصّصت مكافاة 20 مليون دولار، كمكافأة مالية لكل من يُدلي بمعلومات تسهم بالقبض، على اللواء زكريا الشامي.