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المجلس التنسيقي بكلية المجتمع بسيئون يقر اعلان ايقاف الدراسة لهذا السبب

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد المجلس التنسيقي بكلية المجتمع بسيئون اجتماعا له صباح اليوم الاحد 21 مارس 2021م

 

وجاء الاجتماع بناء على طلب مندوبي الطلاب وطلابهم بالتخصصات لمناقشة اخر التطورات في ظل ارتفاع المشتقات النفطية وتدهور العملة الذي ادى الى زيادة في اسعار المواصلات وعدم قدرة الطلاب والطالبات على تحمل كلفتها

 

وكدا تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاخرى وعدم توفر  سبل الوقاية لمجابهة تفشي فايروس كورنا المستجد الذي بات يهدد حياة الطلاب

 

وعليه فقد خرج الاجتماع باقرار :

 

ـ التوقف عن الدوام الدراسي خلال الفترة المقبلة ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 22 مارس 2021 وحتى يتم الاستجابة لمطالب الطلاب

 

الوقوف مع المندوبين والطلاب حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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