المجلس التنسيقي بكلية المجتمع بسيئون يقر اعلان ايقاف الدراسة لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد المجلس التنسيقي بكلية المجتمع بسيئون اجتماعا له صباح اليوم الاحد 21 مارس 2021م



وجاء الاجتماع بناء على طلب مندوبي الطلاب وطلابهم بالتخصصات لمناقشة اخر التطورات في ظل ارتفاع المشتقات النفطية وتدهور العملة الذي ادى الى زيادة في اسعار المواصلات وعدم قدرة الطلاب والطالبات على تحمل كلفتها

وكدا تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاخرى وعدم توفر سبل الوقاية لمجابهة تفشي فايروس كورنا المستجد الذي بات يهدد حياة الطلاب

وعليه فقد خرج الاجتماع باقرار :

ـ التوقف عن الدوام الدراسي خلال الفترة المقبلة ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 22 مارس 2021 وحتى يتم الاستجابة لمطالب الطلاب

الوقوف مع المندوبين والطلاب حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة