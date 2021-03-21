استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بقصف مدفعي حوثي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بشظايا قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي، الأحد، أمام كلية الأداب شرقي مدينة تعز وسط اليمن.



وقالت مصادر إن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون والهوزر من مواقعهم في منطقة الحوبان، الأحد، النقطة الرابع والعرضي، شرق تعز.

ووفقا للمصادر، أدى سقوط قذيفة هاون حوثية وسط تجمع لسائقي الدرجات النارية أمام كلية الأداب إلى مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين، أحدهم حالتهم حرجه، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، في الساعات الماضية، عدد من الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز ومديرية صبر الموادم جنوبي شرق المحافظة.