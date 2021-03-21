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الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور علوي عمر مبلغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عميد كلية الاداب بجامعة عدن السابق الدكتور علوي عمر مبلغ.

 

واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية ومكانته العلمية والاكاديمية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالبذل والعطاء.

 

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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