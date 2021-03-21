الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور علوي عمر مبلغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عميد كلية الاداب بجامعة عدن السابق الدكتور علوي عمر مبلغ.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية ومكانته العلمية والاكاديمية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالبذل والعطاء.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.