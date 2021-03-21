اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت يكرم 20 ناشطة من النساء الفاعلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم إتحاد النساء اليمن بوادي حضرموت والصحراء بالشراكة مع إدارة تنمية المرأة بمديرية سيئون، اليوم، 20 ناشطة من النساء الفاعلات اللائي حققن قصص نجاح في كثير من المجالات وذلك بمناسبة عيدي المرأة والأم الثامن والحادي والعشرين من مارس.



وأشاد مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي محمد العامري، بجهود اتحاد نساء اليمن ودورهن في حل المشاكل المجتمعية وتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة..مشيرا الى أن هذا التكريم يعد تحفيزا لبقية النساء لتعزيز نشاطهن المجتمعي في العديد من التخصصات.

بدورها هنأت أمين عام إتحاد النساء بوادي حضرموت زهراء فرج، المكرمات بمناسبة عيدي المرأة والأم نظير ما حققنه من قصص نجاحات كبيرة في عدة مجالات.. مستعرضة جهود فرع الاتحاد بالوادي والصحراء خلال العام المنصرم ٢٠٢٠م.

و تخلل الحفل الذي مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء محبوب فرج أمان ومدير عام بحوث التنمية الإدارية والتدريب بالوادي المهندس عمر باشدادة تقديم عرض مسرحي توعوي للوقاية من جائحة كورونا.