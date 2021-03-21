شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 6 مدنيين بتعز بشظايا قذيفة اطلقتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مدنياً وإصيب 5 آخرين بجروح مختلفة، اليوم الاحد، إثر سقوط قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا استهدفت من خلالها كلية الاداب وحديقة الالعاب وسط مدينة تعز.

