شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 6 مدنيين بتعز بشظايا قذيفة اطلقتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مدنياً وإصيب 5 آخرين بجروح مختلفة، اليوم الاحد، إثر سقوط قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا استهدفت من خلالها كلية الاداب وحديقة الالعاب وسط مدينة تعز.
وذكر شهود عيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القذيفة التي اطلقتها المليشيات الحوثية سقطت امام كلية الاداب وحديقة الألعاب وسط المدينة..مشيراً الى استشهاد مدني وإصابة 5 أخرين بجروح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.