المحافظ البحسني يترأس اجتماعاً باللجنة الفنية للمشاريع بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الفنية للمشاريع، لمناقشة عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المحافظة.



وخلال اللقاء أكد المحافظ البحسني أن حضرموت ستشهد خلال العام الحالي تنفيذ عدد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، أهمها مشروع المنطقة الصناعية بالضبّة، ومشروع المرحلة الثانية من خور المكلا، ومشروع طريق لبنة بارشيد بمديرية دوعن، وتحسين مدينة المكلا، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى.

واشار محافظ حضرموت إلى أن اللجنة تقع على عاتقها عملية المتابعة والتقييم للمشاريع، حاثاً أعضاء اللجنة على تظافر الجهود وتسخيرها في تنفيذ المشاريع المهمة على مستوى المحافظة.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة الفنية للمشاريع، العمل بروح الفريق الواحد وبشفافية، لانجاز كافة المشاريع التطويرية بالمحافظة