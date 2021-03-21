شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يتخذ حزمة إجراءات بشأن حادثة غرق عمال الصرف الصحي بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت بإجراءات قانونية بشأن من ثبت تقصيرهم على خلفية نتائج التحقيق في حادثة محطة الصرف الصحي "البريد" بحي السلام بمدينة المكلا، التي حدثت يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021م، وراح ضحيتها 5 من عمال المؤسسة المحلية للصرف الصحي بساحل حضرموت، واصابة 3 من زملائهم، جاء فيها:



"بناءً على تقرير لجنة التحقيق المكلفة من قبلنا بموجب القرار رقم (55) لسنة 2021م المحرر 17/2/2021م بشأن حادثة محطة الصرف الصحي بحي السلام مدينة المكلا بساحل حضرموت بتاريخ 16/2/2021م.

وعليه.. وبعد مناقشة تقرير اللجنة المذكورة فقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية من قبلنا وهي على النحو الآتي:

أولاً : توجيه إنذار كتابي لكلٍ من:

1- مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت.

2- مدير إدارة تشغيل محطات الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

ثانياً : توقيف عن العمل لكلٍ من:

1- مساعد المدير العام لشؤون المحطات والورش والمختبرات بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

2- مدير إدارة صيانة محطات الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

3- رئيس قسم السلامة المهنية بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

ثالثاً : توجيه إنذار كتابي للأخ مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

رابعاً : تلزم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي برعاية أسر الشهداء وصرف كافة مستحقاتهم القانونية، ورعاية وعلاج المصابين.

خامساً: يكلف مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتنفيذ كل الإجراءات المتخذة والالتزام بتنفيذ ما يخصه من التوصيات والمقترحات الآتية:

- اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من ثبت تقصيرهم وفق التقرير بشأن حادثة الصرف الصحي المحررة (16/2/2021م).

- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتوفير جميع أدوات ومستلزمات السلامة المهنية للعمال كلاً حسب مجاله وعدم تكليف أي عامل إلا بعد التأكد من التزامه بكل معايير السلامة المهنية.

- عدم تكليف أي عامل غير مؤهل أو مدرب بالقيام بتشغيل المحطات وكذلك صيانة مضخات وشبكات الصرف الصحي إلا بعد تأهيلهم وتدريبهم بالقيام بمهامهم على أكمل وجه.

- تفعيل العمل الإشرافي والرقابي من قبل قيادات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

- سرعة توفير مولدات الكهرباء (اوتوماتيك) لكل محطة من محطات الصرف الصحي.

- ضرورة وجود لوحة إرشادات ثابتة في كل محطة من محطات الصرف الصحي.

- ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة في عملية الإنقاذ في حالة حدوث أي طارئ.

- تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت.

- تفعيل قسم إدارة السلامة المهنية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت.

- العمل على إنشاء مركز الطوارئ والأزمات بالمحافظة.

-الإسراع في تكليف فريق فني مؤهل ومختص من شأن تقييم أوضاع محطات الصرف الصحي بساحل حضرموت