افتتاح مركز الدكتورة آمال مبروك بامدهاف الطبي التخصصي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بحي العمال بالمكلا، مركز الدكتورة آمال مبروك بامدهاف الطبي التخصصي.



وطاف المحافظ البحسني بأقسام المركز الذي يخصّص في مرحلته الأولى للنساء والولادة، وتشمل خطته التطويرية تحويله لمستوصف لجميع التخصصات، وتعرف المحافظ من الدكتورة آمال بامدهاف ومدير المركز عنتر لحمدي على اقسام المركز الذي يحتوي على مختبر ومجارحة وصيدلية وغرف للفحص والعلاج تتضمن أجهزة فحص حديثة واكبر جهاز فحص للهرمونات.

وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته بافتتاح المركز في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، مؤكداً أن المركز يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في حضرموت لما يشمله من أجهزة حديثة للفحص الدقيق التي تمثّل الأساس للتشخيص الصحيح، وأثنى المحافظ على خبرة الدكتورة آمال بامدهاف التي تعد أول اختصاصية جراحة انساء وولادة وعقم من العنصر النسائي في حضرموت.

*وأشار المحافظ البحسني إلى أن أجهزة الفحص الحديثة بالمركز ستسهم في فحص حالات الحميات المنتشرة بكثرة حالياً، داعياً المواطنين إلى الوقاية والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التجمهر والاستفادة من اجراءات الموجة الأولى لكوفيد 19.

وقال محافظ حضرموت مخاطباً المواطنين: "ان حياتكم غالية وليس هناك إجراءات أهم من الوقاية والاحتراز وعدم المجازفة والالتزام بتوجيهات المختصين ومكتب الصحة للحفاظ على صحتكم وسلامتكم"، داعياً منتسبي القطاع الصحي من الأطباء والفنيين والممرضين إلى الحضور والالتزام بالدوام في عياداتهم ومستشفياتهم بشكل يومي، خصوصاً في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية الصحية الصعبة، مثمناً جهود المخلصين والمرابطين من القطاع الصحي في مستشفياتهم ومراكز العزل يؤدون واجبهم وعملهم الإنساني والوطني