شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يقصف مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية ، قصفاً على أهداف عسكرية للجماعة المتحالفة مع إيران في العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف أمس السبت، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية.