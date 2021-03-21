قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني أمس السبت، مواقع جديدة، جنوب شرق محافظة تعز، بعد هجوم عنيف على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية.



وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش، شنت هجوماً عنيفا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الشقب، تمكنت على إثره من تحرير تباب "الفراوش، والذراع، و جبل الكريفة، وقرية حفر"، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس السبت.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

من جهة أخرى، أكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة تسلل، نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في وادي فضحة، بمديرية الملاجم محافظة البيضاء.

وقال قائد "اللواء 19" مشاة العميد الركن علي الكليبي، إن وحدات الجيش اليمني المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم، أفشلت محاولة تسلل للميليشيا، إلى مواقعه أمس السبت.