فتح مظاريف 6 مشاريع بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحالت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، العروض المقدمة لمشروع أبراج الخط الناقل 132 ك.ف في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر "خرير – قريو" الممول من حصة مبيعات النفط الى اللجنة الاستشارية.



واستعرضت اللجنة بحضور مدير الشركة الاستشارية الأردنية (CCG) المهندس مهند الغبيش وأعضاء اللجنة الفنية للمشروع، أربعة عروض متقدمة من أصل ستة لمناقصة المحطات ، وثلاثة عروض متقدمة أخرى لمناقصة الخطوط الناقلة 132 ك.ف

كما أحالت اللجنة 30 عرضاً مقدماً لأربعة مشاريع ممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط الى اللجنة الفنية لتحليلها .

وتتضمن تلك المشاريع تجهيز وبناء الدور الثاني لكلية الطب بجامعة سيئون ، وتجهيز مكاتب لفرع وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء في منشآت استاد سيئون الأولمبي ، وكذا تجهيز قاعة متعددة الأغراض بالاستاد الأولمبي .