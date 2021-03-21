الحديدة.. "مسام" ينتزع صاروخاً حوثياً غير منفجر في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

انتزعت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية، السبت 21 مارس/آذار 2021، صاروخاً حوثياً غير منفجر يزن 500 كجم في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.



وقال مصدر هندسي في مشروع مسام، إن فريقًا هندسيًا عثر على صاروخ من مخلفات الحوثيين يزن 500 كجم، في مدخل القوارب والسيارات التي تقوم بنقل الأسماك بساحل موشج.

وأكد، أن الفرق الهندسية تعاملت مع الصاروخ بنجاح وتمكنت من انتزاعه وإزالة الخطر الناجم عنه.

مضيفاً إن الصاروخ كان يشكل تهديداً على حياة المدنيين حيث كان مفخخاً بمادة TNT.

وتشكل ألغام مليشيات الحوثي كابوساً يؤرق حياة سكان الساحل الغربي الذي حولته مليشيات الحوثي إلى أكبر حقل للألغام على مستوى اليمن