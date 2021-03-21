شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل .. حكومة معين عبدالملك تسيطر على إدارة مصافي عدن بشكل مباشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلمت ادارة حكومية جديدة مهام ادارة شركة مصافي عدن يوم الاحد. ووصلت لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك الى المصافي والتقت بادارتها. وكان على رأس اللجنة الدكتور/سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن. وبموجب القرار فان اللجنة ستشرف على مهام وعمل المصافي ابتدا من اليوم.

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