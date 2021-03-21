مليشيات الحوثي تهدد بإعدام 4 صحفيين مختطفين في سجونها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

هددت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بإعدام الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها منذ نحو ستة أعوام، حسب منظمة رابطة أمهات المختطفين.



والصحفيون الأربعة "عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، والحارث حُميد"، حكمت عليهم مليشيا الحوثي بالإعدام في 11 أبريل الماضي.

ونقلت الرابطة عن محامي المختطفين عبدالمجيد صبره، قوله إن المليشيا الحوثية هددت الصحفيين الأربعة بتنفيذ حكم الإعدام عليهم في حال لم يتم التبادل بهم من قبل الحكومة الشرعية.

وطالبت أمهات المختطفين، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، بإسقاط حكم الإعدام بحق الصحفيين المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين.

وعبّرت عن رفضها لاستخدام المدنيين المختطفين بينهم الصحفيون رهائن يتم المساومة على حريتهم والمقايضة بها، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعية في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية تكثيف العمل لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب