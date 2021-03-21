تقدم للقوات الحكومية شرقي جبل صبر مع احتدام المعارك بالشقب في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

حققت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء السبت 20 مارس /آذار 2021، تقدماً بمحيط جبل صبر، فيما تتواصل المواجهات في جبهة الشقب بمحافظة تعز.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن معارك عنيفة تخوضها القوات الحكومية ضد مليشيات الحوثي في جبهة الشقب والكريفة، جنوب شرق المدينة.

ووفق المصادر، سيطرت ‏القوات الحكومية على تبة العصيد وقرية الكريفة وقرية حفر وقرية الفراوش، بعد معارك طاحنة في جبهة الكريفة شرق جبل صبر.

وكانت القوات الحكومية أعطبت، أمس الجمعة، آليات عسكرية لمليشيا الحوثي في تبة السلال بالجبهة الشرقية كانت تقوم بقصف الأحياء السكنية بالمدينة بينها مركبة تحمل مدفع 23م.ط