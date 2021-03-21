شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تفشل محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في الملاجم بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت القوات الحكومية، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية بمديرية الملاجم محافظة البيضاء (وسط اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن علي الكليبي، قوله إن وحدات الجيش المرابطة في وادي فضحة بمديرية الملاجم، أفشلت محاولة تسلل للمليشيا إلى مواقعها، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت.

ولفت أن أبطال الجيش والمقاومة كبدوا المليشيا الحوثية خسائر بشرية خلال محاولتها الفاشلة.

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال