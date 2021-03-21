شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف لـ"المشتركة" في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية، وأصيب آخرون، الأحد 21 مارس /آذار 2021، إثر دك القوات المشتركة مواقع جديدة مستحدثة للحوثيين بقطاع الدريهمي جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لمواقع مستحدثة لمليشيات الحوثي وحققت إصابات مباشرة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر، إن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت تجمعات سكانية في ذات المديرية، تكبدت على إثرها المليشيات خسائر مادية وبشرية.

وتلقت مليشيات الحوثي ضربات متتالية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، جراء خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة